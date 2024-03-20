Рада закличе світових лідерів не визнавати путіна легітимним президентом рф

У парламенті підготували звернення до країн світу, щоб визнати путіна нелегітимним президентом.

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада підготувала звернення до країн світу про невизнання путіна легітимним президентом рф. Відповідний проект постанови №11094 зареєстровано в парламенті.

Автори проекту звернення також пропонують застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до посадових осіб та громадян рф, причетних до організації "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України, у тому числі до "міжнародних спостерігачів", які перебували на цій території з порушенням законодавства України.

Крім цього, у проекті звернення пропонується виключити державу-агресора рф з постійних членів Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що понад 50 держав засудили псевдовибори на окупованих територіях України.

Так звані "вибори" відбувалися протягом 15-17 березня. Очікуванно нібито "переміг" діючий російський диктатор путін.

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