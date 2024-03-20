Рада призовет мировых лидеров не признавать путина легитимным президентом рф

В парламенте подготовили обращение к странам мира, чтобы признать путина нелегитимным президентом.

Верховная Рада подготовила обращение в страны мира о непризнании путина легитимным президентом рф. Соответствующий проект постановления №11094 зарегистрирован в парламенте.

Авторы проекта обращения также предлагают применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к должностным лицам и гражданам россии, причастным к организации "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины, в том числе к "международным наблюдателям", которые находились на этой территории с нарушением законодательства Украины.

Кроме этого, в проекте обращения предлагается исключить государство-агрессора рф из постоянных членов Совбеза ООН.

Напомним, что более 50 государств осудили псевдовыборы на оккупированных территориях Украины.

Так называемые "выборы" проходили в течение 15-17 марта. Ожидаемо, якобы "победил" действующий российский диктатор путин.

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