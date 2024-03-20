Раде предлагают призвать государства ЕС запретить импорт сельхозпродукции из рф и Беларуси в Евросоюз

Авторы проекта постановления также предлагают ЕС запретить продажу, поставку, передачу, экспорт, предоставление в аренду субъектам из рф и Беларуси машин, оборудования и его компонентов, используемых в сельском хозяйстве.

Во вторник, 19 марта, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 11095 об Обращении Верховной Рады в Европейскую комиссию, правительства и парламенты государств-членов Европейского Союза относительно запрета импорта сельскохозяйственной продукции из рф и Беларуси в ЕС. Соответствующий документ появился на официальном сайте парламента.

Авторами проекта постановления являются глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк и другие нардепы.

В проекте обращения Верховная Рада от имени украинского народа призывает Европейскую комиссию, правительства и парламенты государств-членов Европейского Союза ввести запрет импорта сельскохозяйственной продукции из рф и Беларуси в ЕС.

Кроме того, авторы проекта постановления предлагают Европейской комиссии и государствам-членам ЕС запретить продажу, поставку, передачу, экспорт, предоставление в аренду субъектам из рф и Беларуси машин, оборудования и его компонентов, используемых в сельском хозяйстве для сбора, обработки, переработки аграрной продукции, а также обслуживание таких машин и оборудования.

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