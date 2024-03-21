Стало відомо, коли у столичних школярів розпочнуться весняні канікули

До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу.

Джерело фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

З 25 березня і до 31 березня включно для столичних школярів триватимуть весняні канікули. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, причин для їхнього перенесення немає.

Він також зазначив, що для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.

«До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання», – заявив він.

Також ми писали, що для зручності батьків прийом документів у перші класи Києва розпочнеться раніше звичайної дати – вже під час весняних канікул і триватиме до 31 травня.

Як раніше ми писали, у КМДА зазначили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих ВПО, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

«Судово-юридична газета» писала, куди звертатися у разі поборів у школі та які оплати у школах є законними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.