Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работника, у которого было бронирование, принудительно мобилизовали и отправили в воинскую часть: что решил суд

Суд установил незаконность действий ТЦК и отметил, что территориальные центры комплектования должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.

Опубликован Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, рекомендаций о судебной реформе, документ

Как указывает Кабмин, наибольший прогресс – более 90% – достигнут в таких сферах, как интеллектуальная собственность, юстиция, свобода, безопасность, права человека.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят сделки со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования – План Ukraine Facility

Реформы в Плане Ukraine Facility предусматривают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно сделок со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.

В Словакии ликвидировали Специальную антикоррупционную прокуратуру, несмотря на возмущение чиновников ЕС

В Европарламенте предупреждают, что ликвидация специальной прокуратуры может угрожать правительству Фицо потерей доступа к фондам ЕС.

План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

  1. В Украине

Стало известно, когда у столичных школьников начнутся весенние каникулы

08:29, 21 марта 2024
До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу.
Стало известно, когда у столичных школьников начнутся весенние каникулы
Источник фото: Michał Parzuchowski / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 марта и по 31 марта включительно для столичных школьников будут идти весенние каникулы. По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, причин для их переноса нет.

Он также отметил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

«До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах с учетом ситуации безопасности и соблюдения алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения», – заявил он.

Также мы писали, что для удобства родителей прием документов в первые классы Киева начнется раньше обычной даты – уже во время весенних каникул и продлится до 31 мая.

Как ранее мы писали, в КГГА отметили, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами. Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных ВПЛ, детей работников этих образовательных учреждений и детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

«Судебно-юридическая газета» писала, куда обращаться в случае поборов в школе и какие оплаты в школах являются законными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео