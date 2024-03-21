Стало известно, когда у столичных школьников начнутся весенние каникулы

До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу.

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С 25 марта и по 31 марта включительно для столичных школьников будут идти весенние каникулы. По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, причин для их переноса нет.

Он также отметил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

«До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах с учетом ситуации безопасности и соблюдения алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения», – заявил он.

Также мы писали, что для удобства родителей прием документов в первые классы Киева начнется раньше обычной даты – уже во время весенних каникул и продлится до 31 мая.

Как ранее мы писали, в КГГА отметили, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами. Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных ВПЛ, детей работников этих образовательных учреждений и детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

«Судебно-юридическая газета» писала, куда обращаться в случае поборов в школе и какие оплаты в школах являются законными.

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