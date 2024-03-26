Правила поділу майна при розлученні: що залишається спільним, а що окремим

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз'яснює питання поділу майна при розлученні. Згідно з ним, майно, набуте подружжям під час шлюбу, зазвичай належить обом на праві спільної сумісної власності, навіть якщо лише один із подружжя заробляв кошти на його придбання.
Однак українське законодавство передбачає перелік майна, яке не підлягає поділу. Серед них:
Крім того, суд може визнати майно, набуте під час проживання подружжя окремо, особистою власністю дружини або чоловіка в разі фактичного розриву шлюбних відносин.
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