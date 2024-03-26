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Правила поділу майна при розлученні: що залишається спільним, а що окремим

18:47, 26 березня 2024
Майно, набуте подружжям під час шлюбу, зазвичай належить обом на праві спільної сумісної власності.
Правила поділу майна при розлученні: що залишається спільним, а що окремим
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз'яснює питання поділу майна при розлученні. Згідно з ним, майно, набуте подружжям під час шлюбу, зазвичай належить обом на праві спільної сумісної власності, навіть якщо лише один із подружжя заробляв кошти на його придбання.

Однак українське законодавство передбачає перелік майна, яке не підлягає поділу. Серед них:

  • майно, отримане до шлюбу;
  • спадкове майно або майно, одержане від дарування;
  • житло чи земельна ділянка, набуті внаслідок приватизації;
  • речі, придбані за особисті кошти під час шлюбу;
  • особисті речі, в тому числі коштовності;
  • премії та нагороди за особисті заслуги;
  • відшкодування за втрату або пошкодження майна;
  • виплати за страхування життя та здоров'я.

Крім того, суд може визнати майно, набуте під час проживання подружжя окремо, особистою власністю дружини або чоловіка в разі фактичного розриву шлюбних відносин.

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