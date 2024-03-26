Практика судов
  1. В Украине

Правила раздела имущества при разводе: что остается общим, а что отдельным

18:47, 26 марта 2024
Имущество, приобретенное супругами во время брака, как правило, принадлежит обоим на праве общей совместной собственности.
Правила раздела имущества при разводе: что остается общим, а что отдельным
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет вопрос раздела имущества при разводе. Согласно ему, имущество, приобретенное супругами во время брака, обычно принадлежит обоим на праве общей совместной собственности, даже если только один из супругов зарабатывал средства на его приобретение.

Однако украинское законодательство предусматривает перечень имущества, которое не подлежит разделу. Среди них:

- имущество, полученное до брака;

- наследственное имущество или имущество, полученное от дарения;

- жилье или земельный участок, приобретенные в результате приватизации;

- вещи, приобретенные за личные средства во время брака;

- личные вещи, в том числе драгоценности;

- премии и награды за личные заслуги;

- возмещение за утрату или повреждение имущества;

- выплаты по страхованию жизни и здоровья.

Кроме того, суд может признать имущество, приобретенное во время проживания супругов отдельно, личной собственностью жены или мужа в случае фактического разрыва брачных отношений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конституционный Суд Украины принял решение по делу о едином статусе судей в Украине

Реорганизация, ликвидация или иное фактическое прекращение деятельности суда не лишает статуса судьи каждого из его судей – Конституционный Суд.

Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Президент Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Александр Литвиненко уволен с должности главы Службы внешней разведки в связи с назначением секретарем СНБО

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО

Президент уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Верховной Раде заблокировали подписание закона о повторном медосмотре ограниченно пригодных

Народные депутаты предлагают отменить голосование за закон, предусматривающий повторный медосмотр ограниченно подходящих мужчин и исключающий членов ЛКК из числа субъектов декларирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва