Правила раздела имущества при разводе: что остается общим, а что отдельным

Имущество, приобретенное супругами во время брака, как правило, принадлежит обоим на праве общей совместной собственности.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет вопрос раздела имущества при разводе. Согласно ему, имущество, приобретенное супругами во время брака, обычно принадлежит обоим на праве общей совместной собственности, даже если только один из супругов зарабатывал средства на его приобретение.

Однако украинское законодательство предусматривает перечень имущества, которое не подлежит разделу. Среди них:

- имущество, полученное до брака;

- наследственное имущество или имущество, полученное от дарения;

- жилье или земельный участок, приобретенные в результате приватизации;

- вещи, приобретенные за личные средства во время брака;

- личные вещи, в том числе драгоценности;

- премии и награды за личные заслуги;

- возмещение за утрату или повреждение имущества;

- выплаты по страхованию жизни и здоровья.

Кроме того, суд может признать имущество, приобретенное во время проживания супругов отдельно, личной собственностью жены или мужа в случае фактического разрыва брачных отношений.

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