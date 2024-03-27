У Херсоні скоротять комендантську годину

В Херсонській міській територіальній громаді буде скорочена тривалість комендантської години.

З наступного тижня в Херсонській міській територіальній громаді буде скорочена тривалість комендантської години. За словами начальник Херсонської МВА Романа Мрочка, відповідний наказ уже підписаний.

Таким чином, починаючи з 1 квітня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня.

«Звертаюся до жителів громади та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години», - наголосив Роман Мрочко.

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