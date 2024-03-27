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В Херсоне сократят комендантский час

20:35, 27 марта 2024
В Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа.
В Херсоне сократят комендантский час
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Со следующей недели в Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа. По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, соответствующий приказ уже подписан.

Таким образом, начиная с 1 апреля комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.

«Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа», - отметил Роман Мрочко.

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