В Херсоне сократят комендантский час

В Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа.

Со следующей недели в Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа. По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, соответствующий приказ уже подписан.

Таким образом, начиная с 1 апреля комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.

«Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа», - отметил Роман Мрочко.

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