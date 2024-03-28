Як оскаржити рішення МСЕК: роз’яснення

Якщо громадяни не згодні з рішенням медико-соціальної експертної комісії, є можливість його оскаржити.

У Кабінеті Міністрів України нагадали громадянам, як оскаржити рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Зазначається, якщо громадяни не згодні з рішенням МСЕК, є можливість його оскаржити.

Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до тієї ж самої або до центральної чи обласної комісії.

Детальніше, як це зробити, – дивіться інфографіку:

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