У Чорнобильському заповіднику незаконно вирубали 100-річні дуби: ДБР викрило злочинну групу посадовців

Голова держпідприємства «Північна Пуща» організував незаконну порубку 100-річних дубів у Чорнобильському радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Виконувачу обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща» та його спільникам повідомили про підозру в організації незаконної вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Виконувачу обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща», співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об’ємом понад 350 м куб, яку ділки не встигли продати.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб.

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