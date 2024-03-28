В Чернобыльском заповеднике незаконно вырубили 100-летние дубы: ГБР разоблачило преступную группу чиновников

Глава госпредприятия «Северная Пуща» организовал незаконную порубку 100-летних дубов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща» и его подельникам сообщили о подозрении в организации незаконной вырубки 100-летних дубов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ДСП «Северная Пуща», принадлежащего Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуски на территорию заповедника.

Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной.

Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.

Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам сообщено о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ч. 28). ст.246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг привлеченных к сделке лиц.

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