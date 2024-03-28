Торговали «белыми билетами»: в Одесской области будут судить работника военкомата и правоохранителя

Злоумышленники за деньги помогали уклонистам избегать призыва.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Раздельнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, который совместно с правоохранителем обещали за деньги помочь уклонистам избежать призыва. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил военнообязанному мужчине «помочь» в выдаче документов о непригодности к службе. Он даже предоставил «выбор»: оформить негодность через брак с женщиной с инвалидностью или ограничения по состоянию здоровья.

В феврале 2024 года работники ГБР задержали дельцов при получении 7 000 долларов США.

В ГБР добавили, что фигурантов отстранили от должностей, они обвиняются в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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