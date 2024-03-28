Торгували «білими квитками»: на Одещині судитимуть працівника військкомату та правоохоронця

Зловмисники за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку «допомогти» у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав «вибір»: оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 000 доларів США.

У ДБР додали, що фігурантів відсторонили від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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