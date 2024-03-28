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Торгували «білими квитками»: на Одещині судитимуть працівника військкомату та правоохоронця

13:47, 28 березня 2024
Зловмисники за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову.
Торгували «білими квитками»: на Одещині судитимуть працівника військкомату та правоохоронця
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку «допомогти» у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав «вибір»: оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 000 доларів США.

У ДБР додали, що фігурантів відсторонили від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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