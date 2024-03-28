Как обжаловать решение МСЭК: разъяснение

Если граждане не согласны с решением медико-социальной экспертной комиссии, есть возможность его обжаловать.

В Кабинете Министров Украины напомнили гражданам, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Указывается, если граждане не согласны с решением МСЭК, есть возможность его обжаловать.

Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к той же или центральной или областной комиссии.

Детальнее, как это сделать, – смотрите инфографику:

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