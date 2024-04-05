Коли припиняється виплата заробітку мобілізованому працівнику після його загибелі: пояснення

Мобілізовані, які пішли на військову службу, зберігають своє місце роботи, посаду і середній заробіток.

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Управління Державної служби України з питань праці на Сході країни повідомляє про зміни у законодавстві, що стосуються прав працівників, призваних на військову службу. Згідно зі ст. 119 Кодексу законів про працю, діючого до 19 липня 2022 року, особи, які пішли на військову службу, зберігають своє місце роботи, посаду і середній заробіток на підприємстві, установі або організації, де вони працювали на час призову.

Згідно з оновленою версією закону, роботодавці зобов'язані зберігати місце праці та посаду для осіб, які були призвані на військову службу за контрактом або під час особливого періоду. Ці зміни набули чинності з 19 липня 2024 року.

Крім того, підприємства мають право встановлювати додаткові пільги для своїх працівників, які відбувають військову службу. У випадку, якщо умовами колективного договору не передбачені виплати, то можливі зміни до нього згідно зі ст. 14 Закону про колективні договори і угоди.

При цьому може бути застосоване положення щодо припинення виплати середнього заробітку працівнику з дати виключення його із особового складу військової частини.

Важливо відзначити, що відповідно до статті 24 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець виключається із списків особового складу військової частини з моменту смерті, або визнання його безвісно відсутнім, з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

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