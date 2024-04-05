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Когда прекращается выплата заработка мобилизованному работнику после его гибели: разъяснение

07:54, 5 апреля 2024
Мобилизованные, которые пошли на военную службу, сохраняют свое место работы, должность и средний заработок.
Когда прекращается выплата заработка мобилизованному работнику после его гибели: разъяснение
Источник фото: ТСН
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Управление Государственной службы Украины по вопросам труда на Востоке страны сообщает об изменениях в законодательстве, касающихся прав работников, призванных на военную службу. Согласно ст. 119 Кодекса законов о труде, действующего до 19 июля 2022 года, лица, которые пошли на военную службу, сохраняют свое место работы, должность и средний заработок на предприятии, учреждении или организации, где они работали на время призыва.

Согласно обновленной версии закона, работодатели обязаны сохранять место работы и должность для лиц, которые были призваны на военную службу по контракту или во время особого периода. Эти изменения вступили в силу с 19 июля 2024 года.

Кроме того, предприятия имеют право устанавливать дополнительные льготы для своих работников, которые отбывают военную службу. В случае, если условиями коллективного договора не предусмотрены выплаты, то возможны изменения в него согласно ст. 14 Закона о коллективных договорах и соглашениях.

При этом может быть применено положение о прекращении выплаты среднего заработка работнику с даты исключения его из личного состава воинской части.

Важно отметить, что в соответствии со статьей 24 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части с момента смерти, или признания его безвестно отсутствующим, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

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