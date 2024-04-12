Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук повідомив про відставку

Андрій Ковальчук оголосив про перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Військовий подякував побратимам за спільну службу, зазначивши, що ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя для всіх.

"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини - острів Зміїний - і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил. Ми з вами жорстко билися з ворогом на півдні, наші бригади показали себе якнайкраще в бойовій роботі, ми забезпечуємо і підтримуємо їх і сьогодні, коли вони на східному напрямку випалюють нечисть із нашої землі, мужньо протистоять ворожим атакам.

Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів", - написав він у соцмережі.

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