Кабмін доповнив перелік документів, які засвідчують наявність в особи наукового ступеня

Уряд вніс зміни до постанови про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів.

На засіданні Кабміну 12 квітня внесені зміни до постанови Уряду від 22 липня 1999 року №1329 «Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів» в частині доповнення переліку документів, які засвідчують наявність в особи наукового ступеня. Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний перелік доповнено дипломом доктора філософії, що видається закладами вищої освіти (науковими установами).

Також внесені зміни до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 №882, в частині реалізації права асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів на трудову діяльність у позанавчальний час.

Крім того, внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженого постановою КМУ від 19.02.2020 №131, в частині зміни найменування експертних рад (експертні ради з питань проведення експертизи дисертацій змінено на експертні ради з питань атестації наукових кадрів).

Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 15.09.1993 №731 «Про видачу іноземним громадянам диплома доктора філософії».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у законі про мобілізацію була врахована пропозиція щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам, але друга вища освіта не буде підставою для відстрочки.

Автор: Наталя Мамченко

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