Кабмин дополнил перечень документов, удостоверяющих наличие у лица научной степени

Правительство внесло изменения в постановление о некоторых вопросах признания в Украине дипломов о присуждении научных степеней.

На заседании Кабмина 12 апреля внесены изменения в постановление Правительства от 22 июля 1999 года №1329 «О некоторых вопросах признания в Украине дипломов о присуждении научных степеней» в части дополнения перечня документов, удостоверяющих наличие у личности ученой степени. Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующий перечень дополнен дипломом доктора философии, который издается заведениями высшего образования (научными учреждениями).

Также внесены изменения в Порядок назначения и выплаты стипендий, утвержденный постановлением КМУ от 12.07.2004 №882, в части реализации права ассистентов-стажеров, аспирантов, докторантов на трудовую деятельность во внеучебное время.

Кроме того, внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации общегосударственных мероприятий в сфере образования, утвержденного постановлением КМУ от 19.02.2020 №131, в части изменения наименования экспертных советов (экспертные советы по проведению экспертизы диссертаций изменены на экспертные советы по вопросам аттестации научных кадров).

Признано утратившим силу постановление КМУ от 15.09.1993 №731 «О выдаче иностранным гражданам диплома доктора философии».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в законе о мобилизации было учтено предложение о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам, но второе высшее образование не будет основанием для отсрочки.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.