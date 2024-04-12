Командующий ОК «Юг» Андрей Ковальчук сообщил об отставке

Андрей Ковальчук объявил о переходе в сферу обучения военнослужащих.

Командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Военный поблагодарил собратьев за общую службу, отметив, что эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни для всех.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесщины - остров Змеиный - и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новой эпохи наших Вооруженных Сил. Мы с вами жестоко сражались с врагом на юге, наши бригады показали себя как нельзя лучше в боевой работе, мы обеспечиваем и поддерживаем их и сегодня, когда они на восточном направлении выжигают нечисть из нашей земли, мужественно противостоят вражеским атакам.

Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славным и своенравным Югом, который умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адским, яростно-штормовым для врагов", - написал он в соцсети.

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