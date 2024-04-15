Як підтвердити стаж, якщо немає трудової книжки чи записів у ній: роз’яснення

Особа може підтвердити трудовий стаж як без звернення до суду, так і зі зверненням до нього.

Якщо трудова книжка втрачена чи в ній бракує записів про трудову діяльність, є інші способи підтвердити те, що людина справді працювала.

Координаційний центр з надання правничої допомоги розповів про способи підтвердження стажу, коли є письмові докази, є свідки, якщо підприємство на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях, якщо людина вела селянське господарство чи була ФОП і платила страхові внески і якщо працювала, поки була засуджена та коли доведеться звертатися до суду.

Підтвердження трудового стажу без звернення до суду

Якщо є письмові докази трудової діяльності

Підтвердити стаж можуть допомогти такі документи:

довідки підприємства;

виписки з наказів;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

З ними потрібно звертатися за місцем роботи, служби, навчання, до архівних установ.

Як доказ стажу можуть прийматися також членські квитки профспілок. Цими квитками підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Письмових доказів немає, але є свідки

Стаж роботи у такому випадку встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які знали заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві, установі, організації.

Свідчення приймаються при неможливості отримання документального підтвердження стажу у зв’язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами;

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями;

ліквідацією підприємства, установи, організації;

відсутністю архівних даних з інших причин.

Щоб підтвердити стаж на підставі показань свідків, потрібно звертатися до Пенсійного фонду (постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

У випадку підтвердження трудового стажу на підставі показань свідків, свідки мають надати уповноваженій особі пенсійного фонду такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку.

Підтвердження стажу роботи на непідконтрольних Уряду України територіях

У цьому випадку* стаж роботи підтверджується показами свідків.

Якщо потрібні дані з 01.07.2000 року, то можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України для отримання витягу з Реєстру застрахованих осіб через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг Порталу Дія.

*Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на непідконтрольних Уряду України територіях, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували поза контролем Уряду України, в оточенні (блокуванні), і у разі, коли майно (документи) підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) розташоване на території України та/або пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій (за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів).

Якщо людина вела особисте селянське господарство і сплачувала страхові внески

Періоди роботи зараховуються на підставі платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків або інформації Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Якщо людина ФОП і сплачувала страхові внески

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків (платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності).

У випадку застосування спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку, спеціального торгового патенту підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту (за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ).

А також даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зарахування стажу засуджених

Період роботи засуджених зараховується до стажу роботи за умови підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами щодо поштових переказів, іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності), установи виконання покарань із зазначенням відомостей про те, що особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, або про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Підтвердження трудового стажу зі зверненням до суду

Коли звертатися до суду

Якщо Пенсійний фонд письмово відмовив у зарахуванні страхового стажу.

Підтвердження трудового стажу для призначення пенсії може відбутися на підставі рішення суду про визнання протиправним і скасування рішення Пенсійного фонду, зобов’язання вчинити певні дії.

Куди звернутись

До окружного адміністративного суду. Саме він розглядає справи, пов’язані з суперечками фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

Такі справи вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Вартість

Позивач у справах про визнання протиправним і скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії має сплатити судовий збір — 1211 грн. 20 коп. (підпункт 1 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).

Де отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду

ВПО, працездатні люди з доходом менше двох прожиткових мінімумів, ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду: юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Які документи знадобляться для позову

Квитанція про сплату судового збору;

Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків позивача;

Копія рішення про відмову у призначенні пенсії;

Докази підтвердження наявності стажу, який не зараховано ПФУ.

Якщо позивач змінював прізвище після одруження, то можливо потрібні будуть копії свідоцтва про народження позивача та свідоцтва про укладення шлюбу.

Якщо в інтересах особи звертається її представник, то необхідні документи, що підтверджують повноваження представника.

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