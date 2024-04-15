Tesla звільнить більше 10% співробітників у всьому світі через падіння продажів

У компанії працювало понад 140 тисяч співробітників у всьому світі станом на грудень 2023 року.

Джерело фото: Austin Ramsey / Unsplash

Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% співробітників у всьому світі, оскільки компанія бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Про це пише «Reuters».

Як свідчить останній річний звіт, найбільший у світі автовиробник за ринковою вартістю мав 140 473 співробітників у всьому світі станом на грудень 2023 року.

За інформацією джерел агентства «Reuters», які знайомі з цим питанням, деякі співробітники в Каліфорнії та Техасі вже були повідомлені про звільнення.

«Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект компанії для скорочення витрат і підвищення продуктивності», — сказав генеральний директор Tesla Ілон Маск.

«У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі», — йдеться в повідомленні.

Tesla не відразу відповіла на запит про коментар, зазначає агентство.

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