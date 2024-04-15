Tesla уволит более 10% сотрудников во всем мире из-за падения продаж

В компании работали более 140 тысяч сотрудников во всем мире по состоянию на декабрь 2023 года.

Источник фото: Austin Ramsey / Unsplash

Tesla Илона Маска уволит более 10% сотрудников во всем мире, поскольку компания борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. Об этом пишет «Reuters».

Как свидетельствует последний годовой отчет, крупнейший в мире автопроизводитель по рыночной стоимости имел 140 473 сотрудника во всем мире по состоянию на декабрь 2023 года.

По информации источников агентства «Reuters», которые знакомы с этим вопросом, некоторые сотрудники в Калифорнии и Техасе уже были сообщены об увольнении.

«Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, очень важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения издержек и повышения производительности», — сказал генеральный директор Tesla Илон Маск.

«В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли сложное решение сократить количество персонала более чем на 10% во всем мире», — говорится в сообщении.

Tesla не сразу ответила на запрос о комментарии, отмечает агентство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.