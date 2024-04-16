Збив на смерть 18-річну дівчину: нардепа Андрія Ніколаєнка судитимуть за вчинення смертельної ДТП на Житомирщині

Депутат перевищив допустиму швидкість та збив дівчину — вона померла від отриманих травм.

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Народного депутата Андрія Ніколаєнка судитимуть за вчинення смертельної ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.

Раніше ми писали, що 3 листопада 2023 року нардеп Ніколаєнко на Mercedes-Benz GLE збив дівчину на Житомирщині.

Згодом йому оголосили підозру, сам депутат підтвердив, що був учасником ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина.

Додамо, що завершено розслідування ДТП за участю депутата Андрія Ніколаєнка.

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