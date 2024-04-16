Сбил насмерть 18-летнюю девушку: нардепа Андрея Николаенко будут судить за совершение смертельного ДТП в Житомирской области

Депутат превысил допустимую скорость и сбил девушку - она скончалась от полученных травм.

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Народного депутата Андрея Николаенко будут судить за совершение смертельного ДТП в Житомирской области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что 3 ноября 2023 около 10:00 на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу.

Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.

Ранее мы писали, что 3 ноября 2023 нардеп Николаенко на Mercedes-Benz GLE сбил девушку на Житомирщине.

Впоследствии ему объявили подозрение, сам депутат подтвердил, что был участником ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

Добавим, что завершено расследование ДТП с участием депутата Андрея Николаенко.

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