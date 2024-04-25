У Києві правоохоронці зняли з даху недобудови травмованого чоловіка: відео

Поліція та рятувальники врятували травмованого чоловіка на даху недобудови та передали його лікарям.

В Солом'янському районі Києва на лінію 112 надійшов дзвінок від перехожого, який почув крики з покинутої будівлі. Поліцейські оперативно прибули на місце події. Вони виявили чоловіка, що перебував на даху будівлі та потребував допомоги через біль у тілі та обмежену можливість рухатися. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Патрульні забезпечили постраждалому стабільне положення, поки на допомогу не прибули рятувальники та медичний персонал. За їхньою спільною дією чоловіка забезпечили шийним коміром та теплом, а потім безпечно зняли з даху та передали лікарям.

Травмованого доставили до лікарні для подальшого обстеження.

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