В Киеве правоохранители сняли с крыши недостройки травмированного мужчину: видео

Полиция и спасатели спасли травмированного мужчину на крыше недостройки и передали его врачам.

В Соломенском районе Киева на линию 112 поступил звонок от прохожего, который услышал крики из заброшенного здания. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Они обнаружили мужчину, который находился на крыше здания и нуждался в помощи из-за боли в теле и ограниченной возможности двигаться. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Патрульные обеспечили пострадавшему стабильное положение, пока на помощь не прибыли спасатели и медицинский персонал. По их совместным действием мужчину обеспечили шейным воротником и теплом, а затем безопасно сняли с крыши и передали врачам.

Травмированного доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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