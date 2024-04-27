Від 3000 до 10 000 доларів за переправлення військовозобов'язаних за кордон: на Волині трьом чоловікам повідомлено про підозру

Зловмисники привезли шістьох клієнтів до державного кордону з Польщею – і далі надувним човном переправляли їх через Західний Буг.

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На Волині трьом чоловіка повідомлено про підозру в незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури Волинської області трьох волинян викрито в незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду від 3000 до 10 000 доларів організовували переправлення військовозобов'язаних чоловіків у країни Євросоюзу.

Увечері 13 квітня 2024 вони привезли шістьох клієнтів до державного кордону з Польщею – і далі надувним човном переправляли їх через Західний Буг.

Усім трьом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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