Від 3000 до 10 000 доларів за переправлення військовозобов'язаних за кордон: на Волині трьом чоловікам повідомлено про підозру

На Волині трьом чоловіка повідомлено про підозру в незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
«За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури Волинської області трьох волинян викрито в незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду від 3000 до 10 000 доларів організовували переправлення військовозобов'язаних чоловіків у країни Євросоюзу.
Увечері 13 квітня 2024 вони привезли шістьох клієнтів до державного кордону з Польщею – і далі надувним човном переправляли їх через Західний Буг.
Усім трьом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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