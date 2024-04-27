От 3000 до 10 000 долларов за переправку военнообязанных за границу: на Волины трем мужчинам поставлено в известность о подозрении

Злоумышленники привезли шестерых клиентов к государственной границе с Польшей – и дальше надувной лодкой переправляли их через Западный Буг.

На Волыни троим мужчинам доложено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных за границу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Владимирской окружной прокуратуры Волынской области трое местных жителей разоблачены в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч.3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины за денежное вознаграждение от 3000 до 10 000 долларов организовывали переправку военнообязанных мужчин в страны Евросоюза.

Вечером 13 апреля 2024 года они привезли шестерых клиентов к государственной границе с Польшей – и дальше надувной лодкой переправляли их через Западный Буг.

Все трое мужчин сообщены о подозрении в совершении этого преступления.

Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

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