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Застрягли у розтопленій смолі: на Хмельниччині поліцейський врятував цуценят зі смертельної пастки, фото

08:37, 5 травня 2024
Цуценята отримали необхідну допомогу та були відмиті.
Застрягли у розтопленій смолі: на Хмельниччині поліцейський врятував цуценят зі смертельної пастки, фото
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На Хмельниччині поліцейський Сергій Терефера врятував четверо беззахисних цуценят. Про це повідомили у Національній поліції України.

«Хвостики» потрапили у смертельну пастку. Проте завдяки відважному правоохоронцю тваринки залишилися живі.

Подія сталася у селі Зіньківці. Виявилось, що четверо цуценят застрягли у розтопленій смолі та пробули у пастці під палючим сонцем досить довго.

Сергій Терефера зробив все можливе, щоб допомогти цим маленьким собачкам та витягнув їх із пастки. Після цього він доставив їх до зооволонтерів, де цуценята отримали необхідну допомогу та були відмиті.

Тепер пухнастикам активно шукають нові домівки, де їх оточать турботою та любов'ю.

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