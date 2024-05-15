На Рівненщині шахраї виманили у чоловіка майже 46 тисяч гривень під час покупки квадроцикла

Покупець поповнив кишені шахрая майже на 46 тисяч гривень.

Джерело фото: Freepik.com

На Рівненщині чоловік хотів придбати квадроцикл, а поповнив кишені шахрая майже на 46 тисяч гривень. Як повідомили у місцевій поліції, постраждалий знайшов повідомлення про продаж на одній із платформ безкоштовних оголошень.

Модель підходила чоловіку, ще й була за вигідною ціною. Коли покупець сконтактувався з власником квадроцикла, його попросили сплатити за нього повну ціну і доставку.

Відтак чоловік двома платежами перерахував 45 775 гривень на картку «продавця», після чого зв'язок із ним зник.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Правоохоронці закликають громадян вибирати післяплату і максимально перевіряти інформацію про осіб, які пропонують свої послуги.

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