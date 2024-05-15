На Ровенщине мошенники выманили у мужчины почти 46 тысяч гривен во время покупки квадроцикла

Покупатель пополнил карманы мошенника почти на 46 тысяч гривен.

Источник фото: Freepik.com

На Ровенщине мужчина хотел приобрести квадроцикл, а пополнил карманы мошенника почти на 46 тысяч гривен. Как сообщили в местной полиции, пострадавший нашел сообщение о продаже на одной из платформ бесплатных объявлений.

Модель подходила мужчине, еще и была по выгодной цене. Когда покупатель сконтактировался с владельцем квадроцикла, его попросили уплатить за него полную цену и доставку.

Следовательно, мужчина двумя платежами перечислил 45 775 гривен на карточку «продавца», после чего связь с ним исчезла.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Правоохранители призывают граждан выбирать наложенный платеж и максимально проверять информацию о лицах, предлагающих свои услуги.

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