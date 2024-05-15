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Во Львове с начала этого года понизили более 300 пешеходных переходов

22:18, 15 мая 2024
В целом по Львову в этом году должны провести понижение в 927 местах.
Во Львове с начала этого года понизили более 300 пешеходных переходов
Иллюстративное изображение: Роман Балук / city-adm.lviv.ua
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Во Львове активно понижают бордюры в местах примыкания тротуара и дороги у пешеходных переходов. Уже в этом году такие ремонтные работы выполнены на 315 локациях – они стали доступны маломобильным группам населения. Об этом сообщили в горсовете.

Кроме того, понижение производят не только на пешеходных переходах, ознаменованных знаками и разметкой, но и на заездах во дворы и других местах, где ознаменованных переходов нет, но есть движение пешеходов.

По информации департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета, всего по Львову в этом году должны провести понижение в 927 местах. Больше всего – 250 запланировано сделать в Железнодорожном районе города.

Также в городе с сентября 2023 года работает мониторинговая группа, которая обследует коммунальные учреждения города относительно наличия у них элементов доступности. При обследовании формируются соответствующие рекомендации, которым должен быть пандус, перила, ширина двери, каким образом должна быть сделана инклюзивная уборная.

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