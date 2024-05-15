У Львові від початку цього року понизили понад 300 пішохідних переходів

Загалом по Львову цього року мають провести пониження у 927 місцях.

Ілюстративне зображення: Роман Балук / city-adm.lviv.ua

У Львові активно понижують бордюри у місцях примикання тротуару і дороги біля пішохідних переходів. Вже цього року такі ремонтні роботи виконані на 315 локаціях – вони стали доступними для маломобільних груп населення. Про це повідомили у міськраді.

Крім того, пониження роблять не лише на пішохідних переходах ознакованих знаками і розміткою, а й на заїздах у двори та інших місцях, де ознакованих переходів немає, але є рух пішоходів.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради, загалом по Львову цього року мають провести пониження у 927 місцях. Найбільше – 250 заплановано зробити у Залізничному районі міста.

Також у місті з вересня 2023 року працює моніторингова група, яка обстежує комунальні установи міста, щодо наявності у них елементів доступності. Під час обстеження формуються відповідні рекомендації, яким має бути пандус, поручні, ширина дверей, яким чином має бути зроблена інклюзивна вбиральня.

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