На Одещині жінка заради лайків поїла алкоголем 2-річну племінницю у прямому ефірі: дитину забрали з сім’ї

Жінка пояснила, що таким чином хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.

На Одещині 23-річна жінка поїла свою дворічну племінницю пивом, лаялася та шарпала дитину. Знущання вона транслювала у прямому ефірі в соцмережах. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Дівчинку вилучено з родини, її стан перевірять медики, а справою займаються правоохоронці.

Відповідне відео в мережі з’явилося 16 травня. Того ж дня його помітили правоохоронці, які встановили особу й місцезнаходження жінки.

23-річна фігурантка пояснила, що «демонстрацією вживання алкогольних напоїв, «пригощанням» дворічної племінниці пивом, лайкою в її бік та шарпанням вона хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту».

Матері дівчинки 26 років, вона виховує доньку сама, у поле зору поліції та соціальних служб не потрапляла. Вона пояснила, що привезла дитину до сестри й тимчасово залишила там на час ремонту у своїй квартирі.

Поліцейські повідомили про інцидент відповідним держустановам і складають необхідні акти про вилучення дитини. До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради.

Обидві жінки перебували у стані алкогольного сп'яніння, коли з ними розмовляли правоохоронці. У поліції пообіцяли подати правову оцінку діям родичів дівчинки.

«Осіб, які допустили протиправні дії відносно маляти, буде притягнуто до відповідальності, на цей час з ними працюють поліцейські», – наголосили в управлінні.

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