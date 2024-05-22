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ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані і не отримати штраф

22:00, 22 травня 2024
Військовозобов'язаним пояснили, як оновити облікові дані.
ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані і не отримати штраф
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів з дня, коли закон про мобілізацію набрав чинності. Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:

  • ТЦК і СП;
  • ЦНАПи;
  • мобільний застосунок «Резерв+».

Як правильно уточнити свої дані пояснили в Офісі Омбудсмана України у зручній інфографіці нижче:

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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