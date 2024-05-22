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Киянина підозрюють у шахрайстві на обіцянках зняття з військового обліку за $8000

13:54, 22 травня 2024
Киянину повідомлено про підозру у шахрайстві за обіцянку допомоги з документами для зняття з військового обліку.
Киянина підозрюють у шахрайстві на обіцянках зняття з військового обліку за $8000
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Мешканця Києва підозрюють у шахрайстві за обіцянку допомогти з оформленням документів для зняття з військового обліку за 8000 доларів США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 37-річний чоловік пропонував військовозобов'язаним чоловікам організувати видачу довідок, які можуть бути використані для зняття з військового обліку. Отримавши гроші, він жодної допомоги не надавав, посилаючись на форс-мажорні обставини. Виявилося, що чоловік не мав жодних зв'язків чи знайомств, про які говорив своїм «клієнтам».

У ході досудового розслідування було зафіксовано кілька випадків отримання грошей від військовозобов'язаних.

Чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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