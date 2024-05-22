Киевлянина подозревают в мошенничестве на обещаниях снятия с воинского учета за $8000

Киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве за обещание помощи с документами для снятия с воинского учета.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Жителя Киева подозревают в мошенничестве за обещание помочь с оформлением документов для снятия с воинского учета за 8000 долларов США. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 37-летний мужчина предлагал военнообязанным мужчинам организовать выдачу справок, которые могут быть использованы для снятия с воинского учета. Получив деньги, он никакой помощи не оказывал, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Оказалось, что мужчина не имел никаких связей или знакомств, о которых говорил своим «клиентам».

В ходе досудебного расследования было зафиксировано несколько случаев получения денег от военнообязанных.

Мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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