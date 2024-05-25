ЗСУ ліквідували півмільйона російських окупантів

Українські військові від початку повномасштабної війни ліквідували півмільйона російських окупантів.

Збройні сили України від початку повномасштабної війни знищили приблизно 500 080 російських окупантів. Про це 25 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу втрати ворога становили приблизно 1140 військових.

Також країна-агресор втратила 7650 танків (+15 минулої доби), 14786 бойових броньованих машин (+11), 12929 артилерійських систем (+27), 1082 РСЗВ (+2), 814 засобів ППО (+1), 326 вертольотів, 356 літаків і тисячі одиниць іншої техніки.

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