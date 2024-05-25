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ВСУ ликвидировали полмиллиона российских оккупантов

08:48, 25 мая 2024
Украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали полмиллиона российских оккупантов.
ВСУ ликвидировали полмиллиона российских оккупантов
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Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны уничтожили около 500 080 российских оккупантов. Об этом 25 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки потери врага составляли примерно 1140 военных.

Также страна-агрессор потеряла 7650 танков (+15 прошедших суток), 14786 боевых бронированных машин (+11), 12929 артиллерийских систем (+27), 1082 РСЗО (+2), 814 средств ПВО (+1), 326 вертолетов, 356 самолетов и тысячи единиц другой техники.

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