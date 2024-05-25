ВСУ ликвидировали полмиллиона российских оккупантов

Украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали полмиллиона российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны уничтожили около 500 080 российских оккупантов. Об этом 25 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки потери врага составляли примерно 1140 военных.

Также страна-агрессор потеряла 7650 танков (+15 прошедших суток), 14786 боевых бронированных машин (+11), 12929 артиллерийских систем (+27), 1082 РСЗО (+2), 814 средств ПВО (+1), 326 вертолетов, 356 самолетов и тысячи единиц другой техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.