Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализируют

Министр обороны США снова ляжет в больницу.

Министру обороны США Ллойду Остину снова нужно против медицинской процедуры, поэтому он будет госпитализирован. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майора Пэт Райдер.

Отмечается, что у Остина в больнице запланирована, факультативная и «минимально инвазивная дальнейшая нехирургическая процедура». Он пройдет ее в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Как и в прошлый раз при госпитализации Остина, его обязанности будет выполнять заместительница Кэтлин Хикс.

«Министр определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет выполнять обязанности министра обороны», - рассказали в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин попал в госпиталь.

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