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Главу Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізують

08:30, 25 травня 2024
Міністр оборони США знову ляже до лікарні.
Главу Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізують
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Міністру оборони США Ллойду Остіну знову потрібно проти медичну процедуру, тому його буде госпіталізовано. Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майора Пет Райдер.

Зазначається, що у Остіна в лікарні запланована, факультативна та «мінімально інвазивна подальша нехірургічна процедура». Він пройде її у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Як і минулого разу при ушпиталенні Остіна, його обов'язки виконуватиме заступниця Кетлін Хікс.

«Міністр визначив, що він тимчасово не зможе виконувати свої функції та обов'язки під час процедури, тому заступник міністра оборони Кетлін Хікс візьме на себе функції та обов'язки міністра оборони та буде виконувати обов'язки міністра оборони», - розповіли в Пентагоні.

Раніше ми писали, що глава Пентагону Ллойд Остін потрапив до шпиталю.

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