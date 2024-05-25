У Львові через пасажира, який за місяць 452 рази безкоштовно катався у транспорті, пільговикам можуть обмежити поїздки

За кожну пільгову поїздку кошти перевізникам оплачує місто, це є досить суттєве навантаження на міський бюджет, - повідомили у Львівській міськраді.

У Львові пасажир за місяць 452 рази безкоштовно катався у транспорті, тому тепер у місті можуть обмежити кількість поїздок для пільговиків. Про це повідомили у Львівській міськраді.

Зазначається, що за кожну таку, безоплатну для людини поїздку, кошти перевізнику компенсує місто. Відповідно до даних системи е-квитка, один власник пільгової ЛеоКарт здійснює в середньому 18 поїздок в місяць. Однак є пасажири, які впродовж місяця реєструють від 100 до 400 пільгових поїздок.

Відтак, аби зменшити навантаження на міський бюджет в час війни, у Львові обговорюють питання щодо обмеження кількості пільгових поїздок та для яких саме категорій. Ліміти на безоплатне користування громадським транспортом точно не стосуватимуться учасників бойових дій та учнів.

"Зараз ми розглядаємо питання щодо обмеження кількості поїздок до 60 в місяць для власника однієї пільгової ЛеоКарт. Це дасть можливість зекономити для міського бюджету понад 30 млн грн в рік. Водночас 60 поїздок – це достатньо, щоб людина мала можливість двічі в день скористатися громадським транспортом безоплатно. Це обмеження точно не стосуватиметься учасників бойових дій та прирівняних до них категорій, а також учнів", - розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Львова Олег Забарило.

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