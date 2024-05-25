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Понад 56 тисяч військовозобовʼязаних оновили дані в ЦНАПах: які регіони в лідерах

13:16, 25 травня 2024
За тиждень роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.
Понад 56 тисяч військовозобовʼязаних оновили дані в ЦНАПах: які регіони в лідерах
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило що, понад 56 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах.

Зазначається, що за тиждень роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Українці найчастіше оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

- Одеська

- Львівська

- Київська

- Дніпропетровська

- Рівненська

У Мінцифри нагадали, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:

- паспорт громадянина України 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків

- мобільний телефон.

Нагадаємо, більше мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+.

Раніше у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». Міністерство оборони нагадує, про новий інструмент для військовозобов'язаних – мобільний застосунок «Резерв+». Це простий та ефективний спосіб оновити свої дані без необхідності відвідувати Територіальний центр кадрового забезпечення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Разом з тим, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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