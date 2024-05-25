Более 56 тысяч военнообязанных обновили данные в ЦПАУ: какие регионы в лидерах

За неделю работы сервиса больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что более 56 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ.

Отмечается, что за неделю работы сервиса больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева.

Украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦПАУ таких областей:

- Одесская

- Львовская

- Киевская

- Днепропетровская

- Ровенская

В Минцифре напомнили, чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:

- паспорт гражданина Украины

- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

- мобильный телефон

Напомним, более миллиона военнообязанных обновили данные через Резерв+.

Ранее в Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+». Министерство обороны напоминает, о новом инструменте для военнообязанных - мобильное приложение «Резерв+». Это простой и эффективный способ обновить свои данные без необходимости посещать Территориальный центр кадрового обеспечения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Напомним, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

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