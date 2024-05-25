Усик – Фьюри: британский боксер принял окончательное решение по бою-реваншу

Второе сражение между боксерами запланировано провести в Эр-Рияде

Боксер из Великобритании Тайсон Фьюри решил активировать пункт о реванше в контракте на бой против абсолютного чемпиона мира в хевивете Александра Усика. Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

По его словам, «Цыганский Король» воспользовался опцией второго боя против украинского чемпиона. Решение 35-летнего боксера подтвердил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Второе сражение между боксерами запланировано провести в аравийской столице Эр-Рияде. Бой-реванш состоится в конце 2024 года или в начале следующего года.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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