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Усик – Ф'юрі: британський боксер прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу

13:34, 25 травня 2024
Другий бій між боксерами заплановано провести в Ер-Ріяді.
Усик – Ф'юрі: британський боксер прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу
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Боксер з Великої Британії Тайсон Ф'юрі вирішив активувати пункт про реванш у контракті на бій проти абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика. Про це повідомив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

За його словами, «Циганський Король» скористався опцією другого бою проти українського чемпіона. Рішення 35-річного боксера підтвердив очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Другий бій між боксерами заплановано провести в аравійській столиці Ер-Ріяді. Бій-реванш відбудеться наприкінці 2024 року або ж на початку наступного року.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юріУкраїнець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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