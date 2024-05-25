Во Львове из-за пассажира, который за месяц 452 раза бесплатно катался в транспорте, льготникам могут ограничить поездки

За каждую льготную поездку средства перевозчикам оплачивает город, это довольно существенная нагрузка на городской бюджет, - сообщили во Львовском горсовете.

Во Львове пассажир за месяц 452 раз бесплатно катался в транспорте, поэтому теперь в городе могут ограничить количество поездок для льготников. Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Отмечается, что за каждую такую, бесплатную для человека поездку, средства перевозчику компенсирует город. Согласно данным системы е-билета, один владелец льготной ЛеоКарт совершает в среднем 18 поездок в месяц. Однако есть пассажиры, которые за месяц регистрируют от 100 до 400 льготных поездок.

Чтобы уменьшить нагрузку на городской бюджет во время войны, во Львове обсуждают вопросы ограничения количества льготных поездок и для каких именно категорий. Лимиты на бесплатное пользование общественным транспортом точно не будут касаться участников боевых действий и учеников.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос об ограничении количества поездок до 60 в месяц для владельца одной льготной ЛеоКарт. Это позволит сэкономить для городского бюджета более 30 млн грн в год. В то же время 60 поездок – это достаточно, чтобы человек имел возможность дважды в день воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Это ограничение точно не касается участников боевых действий и приравненных к ним категорий, а также учеников", - рассказал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Львова Олег Забарило.

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