До сфери управління МОЗ перейшли вже 16 обласних бюро судмедекспертизи

Після того, як усі обʼєкти перейдуть зі сфери управління областей на національний рівень, запрацює єдина вертикаль експертизи, зазначають у МОЗ.

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До сфери управління Міністерства охорони здоров’я повністю перейшли 16 регіональних бюро судмедекспертизи (СМЕ).

Як повідомили у МОЗ, мова йде про бюро у Вінницькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Сумській, Кіровоградській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Полтавській, Закарпатській, Житомирській областях, також у столиці та Київській області. Решта регіональних бюро судмедекспертизи в областях завершують процеси, необхідні для передачі майнових комплексів: зокрема, утворення комісій з передачі майна, документального оформлення (повного переліку майна та інших законодавчих процедур).

Як зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, після того, як усі обʼєкти перейдуть зі сфери управління областей на національний рівень, запрацює єдина вертикаль експертизи.

Діючі та нові лабораторії СМЕ планують дооснастити сучасним обладнанням.

«Це дозволить пришвидшити процедуру ідентифікації загиблих, впровадити інноваційні підходи до проведення експертиз відповідно до вимог міжнародного права, що сприятиме ефективному розслідуванню та документації воєнних злочинів, скоєних проти країни та українців», - пояснив Кузін.

У МОЗ наголошують, що реорганізація бюро судмедекспертизи в областях та дооснащення наявних лабораторій дозволить проводити нові експертизи, зокрема з використанням молекулярно-генетичних методів (ДНК-експертиза) та сучасних токсикологічних методів досліджень. У ході реорганізації заплановане створення трьох нових лабораторій та дооснащення двох наявних лабораторій, які дозволять проводити ідентифікацію людей за ДНК-ознаками, а також доводити звʼязок певних токсичних чинників із розладами здоровʼя або іншими станами.

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